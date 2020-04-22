Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 17 апреля в дежурную часть управления полиции г.Уральск поступило сообщение о мошенничестве. - 62-летняя потерпевшая рассказала, что на её телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Каспий банка. Злоумышленник уверил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит, и чтобы мошенники не смогли оформить кредит на неё, порекомендовал самой оформить кредит и тогда мошенникам в выдаче кредита будет отказано, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Вначале женщина не поверила, но мошенник убедил ее, сказав, что номера службы поддержки и его номер телефона совпадают, только код другой. - Так доверчивая женщина поверила аферисту и оформила кредит, затем оформила кредит на дочь. Также мошенник, спросив, есть ли у неё депозит, попросил, чтобы она все деньги перевела на отдельный счет, убеждая, что там деньги будут в безопасности, что в итоге и сделала женщина. В общей сложности женщина перевела мошеннику 1 миллион 440 тысяч тенге, - сообщили в полиции. По данному факту УП г.Уральск проводится досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество". Аналогичный случай произошел 30 марта. 31-летний житель г.Уральск попался на удочку мошенников под предлогом оформления онлайн кредита, через приложение «Kaspi.kz». Мужчина отдал им 56 700 тенге. Департамент полиции ЗКО настоятельно рекомендуют не поддаваться на уловки мошенников и не передавать дистанционно установочные данные своих банковских карт. Если с вашим счетом возникают проблемы, никогда не решайте данный вопрос по телефону, лучше всего обратиться в ближайшее отделение вашего банка. - Людям, которым вы доверяете, можно сообщать 16-значный номер карты. Этого достаточно, чтобы вам отправили перевод с карты другого банка. Не говорите никому, а также не указывайте в письмах и SMS следующие данные карты: имя и фамилию владельца, срок действия, трехзначный номер CVV, а также ПИН-код и SMS-коды для подтверждения платежей или переводов. Тот, кто просит вас это сделать — мошенник, даже если представляется сотрудником банка, - предупреждают полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.