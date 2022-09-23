- В момент задержания выявили наличные в сумме 14,5 миллиона тенге. Нарушитель провозил эту сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами. К нарушителю применили меры административного взыскания, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве финансов сообщили, что сотрудниками таможенного поста задержали гражданина одной из стран ЕАЭС при проверке в аэропорту Уральска. Пассажир собирался лететь в Анталью.Напомним, сумму более 10 тысяч долларов (в любой валюте) необходимо декларировать. В данном случае мужчина пытался перевезти более 30 тысяч долларов.