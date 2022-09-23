Зарубежные врачи без предоплаты проводить операцию не будут, передаёт портал «Мой ГОРОД». Годовалому малышу из Уральска назначили сложную операцию, но денег у семьи нет Фото предоставлено Нургуль Кенжегалиевой Рахиму Мендибай всего год и шесть месяцев, малыш родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. Мама малыша Нургул Кенжегалиева говорит, что с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии нет. Рахим нуждается в операции, которая состоит из двух этапов. Её проводят лишь в Астане в специальной клинике, куда несколько раз в год приезжает специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар. Однако на днях Нургуль сообщили, что возможно придётся проводить операцию в Дубае. По квоте её не делают. Мама Рахима говорит, что индийский врач уже провёл немало успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Женщина мечтает попасть к нему на приём и возлагает на этого доктора большие надежды. Ведь чем старше ребенок, тем меньше шансов на удачный исход операции. Стоимость операции составляет 21 миллион тенге, из которых семье удалось собрать почти 10 миллионов тенге. Не хватает ещё 11 миллионов. Самостоятельно собрать эту сумму среднестатистическая казахстанская семье не может. Тем более женщина уже внесла предоплату за первый этап операции в размере двух миллионов тенге. Она боится, что не сможет вовремя собрать оставшуюся сумму.
- Я мечтаю, чтобы мой сынок услышал прекрасные звуки этого мира. Он у меня такой добрый, светлый и умный ребёнок. Сердце кровью обливается как только представлю, что он может остаться таким на всю жизнь. Обращаюсь ко всем согражданам с добрым сердцем, помогите нам, не проходите мимо нашей беды, протяните нам руку помощи. Без вас мы не справимся, помогите нам собрать эти деньги, времени катастрофически мало, а сумма для нас неподъёмна, - заключила Нургул Кенжегалиева.
Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру 8 (747) 183-30-87.  Счёт в Halyk Bank: 4405 6397 1012 5236. Счёт привязан к номеру: 8 (775) 316-81-46.