Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами правил пребывания - МВД Казахстана
Пребывание иностранцев в Казахстане на контроле, заявили в министерстве.
В МВД Казахстана напомнили, что ни один иностранец не имеет права бессрочно пребывать на территории РК. Разрешённый срок для граждан государств-участников Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы.
В этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн. В том числе граждан России въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000.
- Их временное пребывание под учётом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования. К административной ответственности привлечено 45,7 тысяч нарушителей миграционного законодательства (из них только 3,2 тысячи россиян), из них 4,2 тысячи сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана, - рассказали в ведомстве.
К слову, принудительное выдворение предусматривает и запрет на повторный въезд в нашу страну сроком на пять лет.
Иностранцы могут получить в миграционной службе разрешение на временное проживание, что даёт им право прибывать в стране на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других оснований.