Отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан - Погранслужба КНБ
Скопление машин наблюдается на четырёх пропускных пунктах на границе с Россией.
В Пограничной службе КНБ Казахстана сообщили, что на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в РК иностранных граждан.
- Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырёх наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах, - говорится в сообщении.
КНБ взаимодействует с российским пограничным ведомством.