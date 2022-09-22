По данным «Казгидромета», 23 сентября на западе ЗКО ожидаются гроза и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Гроза ожидается в ЗКО 23 сентября   На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +13..+15. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.