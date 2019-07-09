Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, на территории области проводились оперативно-профилактические мероприятия «Кару». Они направленны на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. - За этот период всего выявлено 179 административных правонарушений, из них 121 нарушение правил хранения и ношения оружия и 58 нарушений перерегистрации оружия. Всего за ОПМ из незаконного оборота изъято 15 единиц незарегистрированного оружия, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что по итогам за полгода снизилось количество преступлений с применением огнестрельного оружия на 35%.