Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе УП города Уральск, первый случай кражи кабелей произошел в марте. Тогда неизвестные люди спустились в канализационный колодец, который находится на пересечении улиц Абая и Жамбыла, украли оттуда кабель и скрылись с места преступления. – Злоумышленники похитили 280 метров кабеля, тем самым предприятию был причинен материальный ущерб в размере 161 тысяч тенге. Оперативная группа криминальной полиции УП города Уральск по горячим следам задержала двух жителей города, которые признались в совершении данного преступления. Другой случай произошел 14 апреля. Мужчина также самовольно спустился в канализационный колодец, который находится недалеко от дома №19 в районе Северо-Восток и украл оттуда новый кабель. Предприятию был причинен материальный ущерб в 170 тысяч тенге. Однако к моменту задержания злоумышленник успел избавиться от украденного. В ходе следственных мероприятий задержанный признался в совершении еще шести аналогичных преступлений, - рассказали в пресс-службе УП города Уральск.