Процедура биоакустической коррекции заключается в прослушивании пациентом акустического образа собственной электроэнцефалограммы. Уникальная компьютерная программа преобразует суммарную электрическую активность мозга в звук слышимого диапазона. Таким образом, становится возможным услышать музыку мозга в режиме реального времени и оценить его функциональное состояние. Такое обратное воздействие энергией звука на нейроны позволяет нормализовать работу мозга. Функциональное состояние центральной нервной системы до и после сеансов биоакустической коррекции мозга отражается в улучшении параметров электроэнцефалографии (ЭЭГ).- Метод действует на глубинном уровне: восстанавливает нормальную деятельность мозга, нарушенную в силу различных неблагоприятных факторов, - поясняет директор оздоровительного центра «Сеним» Оксана Дускалиева. - А мозг, как известно, управляет практически всеми процессами в организме. Поэтому в ходе биоакустической стимуляции мозга удается активировать естественные процессы саморегуляции организма, исправить большинство функциональных нарушений, нормализовать работу внутренних органов, улучшить психофизиологическое состояние человека, устранить различные виды боли и укрепить адаптивные и защитные ресурсы организма.Биоакустическую коррекцию используют в лечении психоневрологических патологий, особенно у детей, таких как: задержка умственного развития, умственная отсталость, аутизм, нарушения речевого развития (дизартрия, дислалия, алалия, дисграфия, дислексия), дефицит внимания и гиперактивность, неврозоподобные нарушения (тики, энурез). Особо следует отметить, что при лечении детей с патологиями центральной нервной системы и сопутствующими приступами эпилепсии часто не подходят из-за противопоказаний такие методы лечения как рефлексотерапия и микрополяризация головного мозга, а использование биоакустической коррекции позволяет успешно лечить таких детей даже с приступами эпилепсии.По словам Оксана Дускалиевой, идея открыть оздоровительный центр «Сеним» возникла после того, как она на собственном опыте убедилась в эффективности биоакустической коррекции. Ее дочка особенный ребенок, она страдает одним из неврологических заболеваний. Девочка успешно прошла курс процедур инновационного метода лечения, что в дальнейшем повлияло на улучшение ее здоровья. - В нашем центре на данном оборудовании работает квалифицированный специалист - врач-невролог. Она прошла обучение по использованию биоакустической коррекции в санкт-петербургском исследовательском институте, где данный современный метод получил официальный сертификат. БАК используется в российских городах, а теперь такая прекрасная возможность появилась и у нас в Казахстане, в частности в Уральске, а позже в Атырау. Мы также хотели бы ознакомить с данным ноу-хау и жителей г. Актау.Этот метод может помочь и многим взрослым больным. Он эффективен в лечении головных болей, мигрени, последствий нарушения мозгового кровообращения, органического поражения головного мозга, черепно-мозговых травм, психоневрологических расстройств (тревожный синдром, панические атаки, фобии, астено-депрессивные состояния), вегето-сосудистых нарушений и так далее. Кроме психоневрологических патологий БАК используют в профилактическом лечении сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, дерматологических заболеваний, а также в области пульмонологии и купировании болевых синдромов различной этиологии.Лечение при помощи биоакустической коррекции как и другие методы лечения имеет ряд противопоказаний – это острый послеоперационный период, гипертонический криз, острые инфекционные заболевания, травмы черепа, острые нарушения мозгового и спинномозгового кровообращения, инфаркт миокарда в остром периоде, острые и подострые воспалительные заболевания головного и спинного мозга, его оболочек (миелит, менингит и тому подобное) и острые кровотечения.