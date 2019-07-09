Деньги на подарки детям собраны казахстанцами в рамках акции "Мы вместе с Арысью", сообщает informburo.kz
Школьную форму и канцелярские принадлежности вручили ста ученикам в Арыси, – сообщила пресс-служба акимата Туркестанской области. Раздача подарков проходила в школе имени А. Жангельдина. Одежда и канцтовары были куплены на 2,7 млн тенге, собранных в качестве помощи городу Арыси на портале StartTime.kz.
- Акция организована благодаря директору ТОО "StartTime" Азизе Утегеновой, специалистам управления по делам семьи, детей и молодёжи Туркестанской области и "Молодёжного ресурсного центра", руководства отдела образования города Арыси, – сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.
На очередном селекторном совещании аппарата акима Туркестанской области 8 июля сообщили, что в городе Арыси завершён ремонт 340 домов, хозяева уже в них вселились.
- В Арыси полным ходом идут работы по восстановлению 2194 домов. Ремонт в оставшихся более чем 4500 домах начнётся уже на этой неделе. К этим работам привлечено 168 подрядных компаний, 3531 строитель. Обходим ежедневно каждый сектор, выслушиваем пожелания населения, - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
На 62 из 66 пострадавших социальных объектах Арыси уже начаты ремонтные работы. 54 из них – учреждения образования. До начала нового учебного года они должны быть отремонтированы. Также идёт восстановление 456 объектов предпринимательства, пострадавших в результате ЧС.
В городе зарегистрирован 8371 дом, из них 6977 - подлежат ремонту. 149 домов будут построены заново.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов
. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибл
и – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации. 25 июня
, из Уральска в город Арысь были отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, в составе груза предметы первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.
