15 полицейских уволили за употребление наркотиков с начала года в Казахстане

В Мангистауской области задержали сотрудников местных исполнительных органов за употребление наркотиков. Несмотря на подобные факты, большинство сотрудников верны присяге и добросовестно выполняют свой долг, считают в МВД.

С начала года 15 сотрудников правоохранительных органов уволили за употребление наркотических веществ. Такую статистику привёл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что подобные факты выявляет департамент собственной безопасности.

– С начала года всех нарушивших дисциплину сотрудников уволили. В целом в этом году 15 сотрудников правоохранительных органов отстранили от службы за употреблением наркотиков, – сказал Амирханов.

Он отметил, что Министерство внутренних дел – крупная и многопрофильная структура, поэтому могут встречаться разные сотрудники и подобные ситуации возможны.

Фото: pexels.com