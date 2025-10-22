Соответствующие поправки презентовали 22 октября в Мажилисе.

По данным Tengrinews.kz, в законопроекте по вопросам здравоохранения есть норма, исключающая проведение генетического анализа для родственников, между которыми проводится донорская процедура.

– Вместо генетического анализа будет проверяться родство. Это при прижизненной трансплантации. Например, если есть брат и сестра или мать и ребёнок, то есть прямое родство, нет необходимости генетически подтверждать: отправлять в лабораторию, ждать результаты анализов. Здесь в рамках имеющегося законодательства ускоряется процесс определения и разрешения на проведение трансплантации, – рассказал в кулуарах мажилиса первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, сегодня около 5 организаций по всему Казахстану проводят генетический анализ на определение родства; процесс это небыстрый и дорогостоящий. За счёт исключения необходимости проведения анализа операция по трансплантации станет дешевле.

По закону в Казахстане прижизненным донором может стать родственник, либо человек, имеющий иммунологическую совместимость с реципиентом. Этический комитет и специальная комиссия при Минздраве должны убедиться в отсутствии корыстных целей и одобрить операцию. Это сделано для того, чтобы исключить риск торговли органами.

Фото: pixabay.com