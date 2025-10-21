После 22 октября для трёх знаков зодиака наступает время, когда внутреннее чувство изоляции наконец исчезнет.

Энергия этих дней мягко напомнит, что одиночество – не судьба, а лишь временная пауза.

Лев

Под влиянием убывающей Луны в Весах ваше сердце, Лев, вновь раскрывается миру. Вы почувствуете, что готовы выйти из своей «берлоги» и вернуться к тем, кто давно ждал вашего присутствия. Периоды уединения нужны каждому, но теперь энергия Весов зовет к людям. Время одиночества позади – вы снова ощущаете радость общения и единства.

Скорпион

Луна в Весах мягко напомнит вам, Скорпион, что даже самые сложные чувства можно разделить и понять. Тягостное ощущение изоляции постепенно растворится, уступая место теплу и близости. Вам станет легче на душе, словно сняли невидимый груз. Вы осознаете: одиночество исчезает, когда вы сами выбираете отпустить его.

Рыбы

Для Рыб убывающая Луна в Весах станет временем возвращения радости общения. Вы вдруг замечаете: вы не одиноки, никогда не были. Стоило лишь отпустить тревогу – и жизнь наполнилась теплом. Прежнее чувство отчужденности растворяется, уступая место лёгкости и внутреннему покою. Будто Вселенная сама приглашает вас снова быть частью праздника жизни.

