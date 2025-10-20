Эта лунная фаза помогает отпустить то, что изматывало и тянуло назад, возвращая чувство внутреннего покоя.

Лев

Энергия убывающей Луны в Весах сулит Львам освобождение от усталости и внутреннего напряжения. Всё, с чем вы боролись в последнее время, наконец-то теряет силу. Вы ощутите, как из жизни уходит то, что приносило тревогу, и на смену приходит тишина и ясность. Это день эмоционального облегчения, когда можно отпустить прошлое и позволить радости занять свое место.

Скорпион

Убывающая Луна в Весах освещает Скорпиону путь к внутреннему исцелению. Вы долго носили тяжесть, которую не решались отпустить, но этот день принесет ощущение, будто что-то внутри наконец отпустило. То, что казалось бесконечной борьбой, растворяется, и вы видите: всё имеет конец, даже боль. Теперь становится ясно, что пройденный путь был не наказанием, а очищением.

Стрелец

Эта убывающая Луна дарит Стрельцам ощущение закрытия важной главы. Испытания, которые проверяли ваше терпение и веру, уходят, оставляя место легкости. Вы наконец сможете взглянуть на всё, что было, только с благодарностью. Может быть, услышите случайную фразу или получите новость, которая подтвердит: всё действительно налаживается. Этот день принесет чувство освобождения и уверенности, что вы снова на правильном пути.

