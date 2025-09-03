Превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и управление транспортом без водительских прав остаются основными причинами дорожно-транспортных происшествий, сообщает Polisia.kz.
Для обеспечения безопасности на дорогах сотрудники роты патрульной полиции департамента полиции Атырауской области несут круглосуточную службу на трассах областного и республиканского значения.
— Так, на автодороге Доссор – Кульсары – Бейнеу с помощью интеллектуальной системы «Кибер Шериф» полицейские выявили более 150 водителей, превысивших установленную скорость. В отношении нарушителей составлены материалы, часть автомобилей водворена на специализированную стоянку, — сообщили в Polisia.kz.