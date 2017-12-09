По словам главы региона, практически во всех развитых странах бизнесмены занимаются благотворительностью. - В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» по области реализовано 62 проекта на общую сумму 2,5 млрд тенге. Так, было проведено 13 благотворительных мероприятий, проведен ремент в 2 ДК, установлено 16 памятников. Нужно отметить большой, что в реализацию проектов в нашей области вносит Фонд поддержки социальных проектов «Самрук Казына Траст». Выражаю благодарность от имени жителей региона, от себя лично, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам акима ЗКО, в следующем 2018 году будет реализовано почти 200 социально значимых проектов на средства меценатов. Выделяемая ими сумма составит около 1,6 млрд тенге. На эти средства планируется закончить проект городища «Жайык» и комплекс «Сакральная карта Казахстана», который включает в себя макеты 100 республиканских сакральных объектов. Комплекс будет возведен на правом берегу реки Чаган, Кроме того, будет реализован проект по возведению областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. Местные бизнесмены Валерий Джунусов, Темиргали Ескендиров, Нургазы Сатбаев, Жасулан Жакупов, Кундуз Нупов, Тлек Шектебаев, Нурлыбай Жолдыбаев получили премию «Жомарт жүрек – 2017» за благотворительность.