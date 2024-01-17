160 спасателей будут дежурить во время купаний на Крещение в ЗКО

19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне. В этом году на территории Уральска определили 12 специально оборудованных мест для купания. Всего по области готовится 45 прорубей.

По словам заместителя руководителя ДЧС по ЗКО Каната Карабалаева, 19 января следить за безопасностью купающихся будут более 160 спасателей. Наряду с ними дежурить будут полицейские и врачи.

– Просим население быть внимательными и осторожными при нахождении вблизи мест купания. Помните, что длительное пребывание в холодной воде приводит к переохлаждению организма. Это может вызвать судороги, потерю сознания, остановку дыхания. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Трезвым необходимо быть и до купания, и после купания. Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс, и только потом заходите в воду, - отметил Канат Карабалаев.

Спасатели советуют горожанам перед купанием растереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом. Находиться в воде дольше 1-2 минут крайне нежелательно.

Меры безопасности во время Крещенских купаний: