С начала зимы дороги закрывали свыше 1000 раз, с начала 2024 года трассу закрывали – более 300, сообщает Polisia.kz.

Чтобы обеспечить безопасность, на закрытых участках выставляют наряды полиции, которые по необходимости сопровождают колонны автомобилей. С начала года сотрудники сопроводили более 15 тысяч машин. Из снежных заносов эвакуировано 433 человека, 44 ребенка и 117 автомобилей.

— При неблагоприятных погодных условиях не выезжайте на дальние расстояния, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску! – обратился председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

В случаях неповиновения водителям грозит наказание от штрафа до пяти суток, а за повторное нарушение в течение года – до 10 суток. С начала года за выезд на закрытые дороги к ответственности уже привлечено восемь нарушителей.

