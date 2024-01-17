С первого января 2024 года в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь при безналичной оплате тариф на проезд составляет 100 тенге, при оплате наличными – 200 тенге. Ряды льготников пополнили пенсионеры. Отныне при наличии льготной проездной карты проезд в общественном транспорте для них составляет 50 тенге.

Продажа карт для пенсионеров стартовала восьмого января. По городу определили шесть торговых точек, где будут их реализовывать.

Директор транспортной службы ТОО «Smart Qala Oral» Зауре Москалбаева говорит, что на сегодняшний день продано чуть более 15 тысяч льготных транспортных карт для пенсионеров. Всего в Уральске проживают около 40 тысяч пенсионеров. Однако при работе с этой категорией населения возникают определенности сложности.

– С пожилыми людьми очень сложно работать. Они начинают ругаться, кричать на наших сотрудников, не понимают некоторых моментов. Мы им начинаем объяснять, но в итоге всё равно мы плохие. Из-за их скандалов нам запретили продавать транспортные карты в ТД «Астана». Потому что на бесконечные крики пожаловались посетители и арендаторы помещений. Мне позвонили и сказали, чтобы мы больше карты в здании торгового центра не продавали. Если честно, мы все на грани уже. Мои сотрудники не выдерживают этого негатива, у некоторых даже начались проблемы со здоровьем. Мы просим наших уважаемых пенсионеров отнестись с пониманием и быть чуточку добрее, - рассказала Зауре Москалбаева.

Теперь по городу транспортные карты можно приобрести по следующим адресам:

супермаркет «Алтындар», в мкрн. Астана

Автовокзал;

Центр обслуживания населения по ул. Исатая-Махамбета, 84;

Карьерный центр по ул. Курмангазы, 173а;

п. Зачаганск, ТД «Жангир хан».

Точки продаж работают ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Воскресенье выходной. К слову, в этих же точках горожане могут приобрести и другие виды транспортных карт.