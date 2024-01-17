На протяжении нескольких дней в области бушует метель. По данным регионального ДЧС, из-за ухудшения метеоусловий пришлось закрыть пять участков автодорог, четыре из котрых являются трассами республиканского значения.
На утро 17 января в ЗКО закрыты:
- Самара-Шымкент (от Подстепного до Жымпиты);
- Самара-Шымкент в направлении Самары;
- Уральск-Атырау;
- Уральск-Теплое;
- Подстепное-Фодоровка-Илек;
- Уральск-Таскала;
- Федоровка-Аксай;
- Чавпаево-Казаталовка;
- Казталовка-Жанбибек;
- Онеге-Бисен-Сайхин.