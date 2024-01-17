На протяжении нескольких дней в области бушует метель. По данным регионального ДЧС, из-за ухудшения метеоусловий пришлось закрыть пять участков автодорог, четыре из котрых являются трассами республиканского значения.

На утро 17 января в ЗКО закрыты:

  • Самара-Шымкент (от Подстепного до Жымпиты);
  • Самара-Шымкент в направлении Самары;
  • Уральск-Атырау;
  • Уральск-Теплое;
  • Подстепное-Фодоровка-Илек;
  • Уральск-Таскала;
  • Федоровка-Аксай;
  • Чавпаево-Казаталовка;
  • Казталовка-Жанбибек;
  • Онеге-Бисен-Сайхин.

Снег и низовая метель ожидаются в ЗКО 17 января