Если вы ещё не успели вдоволь насладиться зимними развлечениями, то Alash Sabi Camp приглашает вас на каток, где вы можете насладиться катанием на коньках всего за 700 тенге в час. Для любителей скорости у нас есть три горки разной высоты, оборудованные для безопасных и веселых спусков на тюбингах. Стоимость тюбинга для взрослых составляет 1200 тенге, а для детей — всего 700 тенге. Вход на территорию комплекса бесплатный.

Если вы устали после активного отдыха, кафе на территории Alash Sabi Camp предлагает вам согреться ароматным чаем, насладиться традиционными мантами, отведать вкуснейшего бешбармака или куырдака, попробовать различные виды шашлыков, саджа, плова, овощные и мясные салаты, а также различные закуски. С собой можно принести еду или воспользоваться барбекю-зоной, чтобы приготовить обед на свежем воздухе. Для удобства можно взять в аренду беседку на улице вместе с топчаном.

На базе отдыха Alash Sabi Camp созданы все условия для незабываемого семейного отдыха. Посетите нашу детскую площадку, где ваши малыши найдут множество забавных развлечений. Мы заботимся о том, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным для всей семьи.

Если вы планируете праздник или хотите отдохнуть большой компанией, наши домики, рассчитанные от 15 до 25 человек, оснащены всеми удобствами. В них есть санузлы, посуда, бытовая техника. Это идеальное место для проведения торжеств или веселого отдыха в кругу друзей под караоке.

Alash Sabi Camp находится в тихом и спокойном месте, окруженном живописными пейзажами. Свежий воздух и красота природы создадут идеальную атмосферу для вашего отдыха.

Мы открыты для вас ежедневно с 10:00 до 00:00. Приезжайте к нам в удобное для вас время и наслаждайтесь каждым моментом на базе отдыха Alash Sabi Camp.

Alash Sabi Camp — место, где зимняя сказка становится реальностью!

Мы находимся: г. Уральск, Самарское шоссе, 1 (не доезжая поста дорожной полиции, поворот в сторону посёлка Макарово).

Наш Instagram: @alash_uralsk

Телефон для справок: 8 707 426 53 36, 8 771 298 45 40.