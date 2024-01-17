По информации пресс-службы Верховного суда, 10 января 2024 года в ЕРДР зарегистрирован материал в отношении судьи Махамбетского районного суда Атырауской области. Он подозревается в мошенничестве.
15 января задержание проводили сотрудники департамента КНБ и отдела внутренней безопасности судебной администрации. Судья изобличен с поличным при получении 2,5 миллиона тенге.
– В отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась. В настоящее время совместными действиями двух ведомств продолжается досудебное расследование, - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.