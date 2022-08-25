– В воскресенье, 21 августа, в сарае произошёл пожар, горело сено. Кайынага (брат мужа - прим. автора) сказал своим сыновьям и Ерасылу, чтобы те отогнали скотину подальше. Мальчишки так и сделали, после чего Ерасыл сказал остальным, чтобы они возвращались домой, а ему якобы нужно поговорить, сам при этом остался на берегу реки. После этого его никто не видел, искать начали сразу же. Может он испугался чего-то, может был в шоковом состоянии. Ранее Ерасыл никогда не уходил из дома без предупреждения. Сам по себе он открытый, добрый мальчик, никогда не обижал, - рассказала встревоженная Жанат Хамидуллина.

Ерасыл Толеугали Жительница Уральска Жанат Хамидуллина рассказала, что её 18-летний сын Ерасыл Тулеугали является студентом третьего курса колледжа, на каникулах решил поехать к родственникам в Акжайыкский район и помочь по хозяйству. Там он находился в зимовке Кыдырбай недалеко от посёлка Базаршолан.Ерасыл должен был вернуться в город 25 августа, сейчас же поисками парня занимаются сотрудники полиции. В день пропажи молодой человек оставил свой телефон дома. Был одет в чёрную спортивку, футболку и шлёпанцы синего цвета. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ерасыла немедленно позвонить по номерам: 8 702 378 02 66, 8 702 924 05 84, 8 747 114 38 76, 8 747 621 87 79.