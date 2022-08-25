Соответствующий проект закона опубликовали на портале «Открытых НПА», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В проекте закона о республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы предлагается установить с первого января 2023 года:
минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей - 3 450 тенге;
величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
- Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5%, - говорится в документе.
Публичное обсуждение пройдёт до восьмого сентября.