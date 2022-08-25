Скриншот с видео В редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, которое было снято на автозаправочной станции сети VenOil в районе села Подстепное в ЗКО. Автор ролика спрашивает у водителей большегрузов, заправляющихся на АЗС, по какой цене им отпускают дизтопливо. Мужчину возмущает то, что якобы казахстанским водителям дизтопливо отпускают лимитировано (конкретно на данной АЗС не более 30 литров «на руки»), а иностранцам безлимитно.

- Конечно, мы – казахстанцы, покупаем по сниженной цене и у них нет желания нам продавать, поэтому вынужденно отдают по 30 литров на руки, а нам эти 30 литров даже до Жымпиты (районный центр в 130 км от Уральска – прим.автора) не хватит. Узбекским водителям без лимита отпускают. Как так-то?! Самому стыдно за такое отношение к людям, - говорит один из водителей.

- Он (владелец сети АЗС – прим. автора) пообещал разобраться в сложившейся ситуации, - говорит автор ролика.

- У нас для всех установлена единая цена - 260 тенге за литр. Однако на разных АЗС разный лимит, где-то 30 литров, где-то 50, часть дизтоплива без лимита отпускается по талонам и картам. Кроме того, на самих станциях есть суточный лимит. Представленная (в видеоролике) информация не соответствует действительности, поскольку у нас действует единая цена как для казахстанцев, так и для иностранных граждан. Лимит также един для всех. Конкретно на данной станции вчера был лимит в 30 литров на один автомобиль. Я смотрел видео, возможно, водители заправлялись на других АЗС и у нас дозаправлялись и заливали в канистры. Просмотреть наши камеры видеонаблюдения занимает очень много времени. Но даже по системе видно, что отпуск был по 30 литров, а больше только по талонам и это тоже отображается в системе, - прокомментировал ситуацию Талгат Игизов.

- Я сам в составе комиссии выезжал на АЗС, было обращение в полицию, далее полиция передаёт материалы дела в департамент агентства по защите прав потребителей, который будет заниматься проверкой, - сообщил руководитель управления энергетики Миржан Нуртазиев.

- Как вы знаете, лимит на отпуск дизтоплива установлен министерством энергетики, но есть ещё и внутренний лимит самих АЗС в зависимости от собственных запасов, который может быть и 30 литров, и 50, и 100. В настоящее время дано поручение КТЖ на выделение дополнительных вагонов для отгрузки дизтоплива. Проблемы, как вы знаете, возникли из-за нехватки вагонов, которые сейчас задействованы на уборочной страде и доставке строительных материалов. Несмотря на близость Атырау, дизтопливо к нам доставляется по железной дороге и время в пути занимает до 3-4 дней, - пояснил Миржан Нуртазиев.