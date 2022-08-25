Напомним, с 22 августа 2022 года владельцы автомобилей с казахстанскими водительскими удостоверениями могут приобрести не больше 100 литров дизельного топлива по 260 тенге за литр. При этом установлен лимит в 300 литров, при превышении которого цена на топливо увеличивается до 450 тенге за литр. Иностранцы также платят за литр дизтоплива 450 тенге. Этот факт и становится решающим при отпуске топлива.
- Конечно, мы – казахстанцы, покупаем по сниженной цене и у них нет желания нам продавать, поэтому вынужденно отдают по 30 литров на руки, а нам эти 30 литров даже до Жымпиты (районный центр в 130 км от Уральска – прим.автора) не хватит. Узбекским водителям без лимита отпускают. Как так-то?! Самому стыдно за такое отношение к людям, - говорит один из водителей.Автор ролика утверждает, что вызвал на АЗС полицию и представителей акимата. Прибыл и владелец автозаправочной станции.
- Он (владелец сети АЗС – прим. автора) пообещал разобраться в сложившейся ситуации, - говорит автор ролика.Впрочем, директор ТОО VenOil Талгат Игизов опроверг информацию, изложенную в ролике.
- У нас для всех установлена единая цена - 260 тенге за литр. Однако на разных АЗС разный лимит, где-то 30 литров, где-то 50, часть дизтоплива без лимита отпускается по талонам и картам. Кроме того, на самих станциях есть суточный лимит. Представленная (в видеоролике) информация не соответствует действительности, поскольку у нас действует единая цена как для казахстанцев, так и для иностранных граждан. Лимит также един для всех. Конкретно на данной станции вчера был лимит в 30 литров на один автомобиль. Я смотрел видео, возможно, водители заправлялись на других АЗС и у нас дозаправлялись и заливали в канистры. Просмотреть наши камеры видеонаблюдения занимает очень много времени. Но даже по системе видно, что отпуск был по 30 литров, а больше только по талонам и это тоже отображается в системе, - прокомментировал ситуацию Талгат Игизов.Между тем в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО подтвердили, что был вызов на АЗС.
- Я сам в составе комиссии выезжал на АЗС, было обращение в полицию, далее полиция передаёт материалы дела в департамент агентства по защите прав потребителей, который будет заниматься проверкой, - сообщил руководитель управления энергетики Миржан Нуртазиев.По словам спикера, на сегодня в регионе запасов дизтоплива осталось ориентировочно на четыре дня (что означает запас по дням, накануне объяснили в Минэнерго).
- Как вы знаете, лимит на отпуск дизтоплива установлен министерством энергетики, но есть ещё и внутренний лимит самих АЗС в зависимости от собственных запасов, который может быть и 30 литров, и 50, и 100. В настоящее время дано поручение КТЖ на выделение дополнительных вагонов для отгрузки дизтоплива. Проблемы, как вы знаете, возникли из-за нехватки вагонов, которые сейчас задействованы на уборочной страде и доставке строительных материалов. Несмотря на близость Атырау, дизтопливо к нам доставляется по железной дороге и время в пути занимает до 3-4 дней, - пояснил Миржан Нуртазиев.