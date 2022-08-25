Дело расследует департамент полиции ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске два сотрудника «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах Фото Медета Медресова 24 августа, на КНС-2 произошла трагедия. При проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы». Мужчины утонули в сточных водах. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», назначены все необходимые экспертизы. Напомним, это не первый случай гибели людей в ТОО «Батыс су арнасы». В 2016 году в колодец канализационной насосной станции 18А упали двое рабочих. Третий прыгнул в колодец, но спасти коллег не смог.