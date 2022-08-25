Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Сообщение о том, что в микрорайон Геолог по улице Б. Ермуханова в запертой машине находится маленький ребенок, в ДЧС Атырауской области поступило 25 августа в 8:28. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в авто находился полуторагодовалый ребёнок. Рядом была его мама. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью аварийно-спасательных средств разблокировали дверь. Малыша передали матери, в медицинской помощи он не нуждался. Это к слову, второй случай за сутки в Казахстане. В Туркестанской области родители оставили пятилетнюю девочку и младенца в запертой иномарке. Когда их отыскали полицейские, они заверили, что закрыли детей лишь на 10 минут.