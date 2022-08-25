Участником аварии стал пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев. В последнем слове он заявил, что следствие проводилось поверхностно и однобоко, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В последнем слове в суде Азамат Джумабаев вновь раскаялся, что с его участием произошло ДТП, где погиб человек и пострадал маленький ребёнок.
- Я очень сожалею об этом. Понимаю сторону потерпевших. Они пережили невыполнимую утрату. Я по-человечески им искренне соболезную. У каждого человека есть семья, дети, и мы этим дорожим. Мы не раз хотели оказать материальную помощь, однако все попытки были напрасными, - сказал Джумабаев.
Кроме того, подсудимый заявил, что расследование было проведено поверхностно, халатно и однобоко, а следствие велось с обвинительным уклоном.
- Из-за того, что я являюсь сотрудником полиции, это вызвало общественный резонанс, - пояснил Джумабаев.
Затем обвиняемый остановился и зачитал каждый свой довод, с котором не согласен, а в заключении попросил возобновить судебное следствие и допросить в качестве свидетеля его жену.
Дело о смертельном ДТП
Столкновение
Lagrus и Hyundai произошло на 46-ом километре дороги Уральск - Таскала первого декабря 2021 года примерно в 19:00. Стало известно, что за рулём одного из авто находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. Пострадавшая девочка была в тяжелейшем состоянии
, ей оторвало часть ножки
. Сейчас идёт судебное разбирательство, в ходе которого подсудимый и потерпевший рассказали, как произошло ДТП,
однако их показания разнятся. Также были допрошены свидетели и эксперты
.
На прениях сторон прокурор запросил наказание для виновника ДТП в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы
. Со стороны потерпевших был заявлен общий иск в размере более 25 миллионов тенге, прокурор поддержал его частично.
