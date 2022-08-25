Авария произошла на пересечении улиц Жумабаева и Брусиловского, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Микрорайон Уральска перешёл на подачу воды по графику Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на пересечении улиц Жумабаева и Брусиловского приостановлена подача холодной воды. Без воды остаются:
  • посёлок Зачаганск,
  • микрорайон Казак аул,
  • улицы: Жумалиева, Дулатова, Аймаутова, Шокая, Жумабаева.
Ориентировочное время проведение работ сегодня, 25 августа, с 14:00 до 21:00. Напомним, 24 августа, на канализационно-насосной станции - 2 произошла авария, в которой погибли двое сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». Выяснилось, что рабочие проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и КНС затопило сточными водами. Рабочие погибли. По факту завели уголовное дело. Из-за аварии на станции большая часть города осталась без воды. Ближе к полуночи ремонтные работы на КНС закончились и воду стали подавать в дома. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.