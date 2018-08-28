Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что С 15 августа проводится месячная акция «Борышкер», направленная на взыскание неоплаченных административных штрафов с населения. Акция проводится совместно с сотрудниками региональной палаты частных судебных исполнителей и при участии сотрудников прокуратуры. - За 13 дней проведённой акций принятыми мерами было взыскано 21 млн 309 тысяч тенге, всего с начала года взыскано 634 млн 688 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе. - Автомобили должников водворяются на штрафстоянки. Комплекс «Автоураган» позволяет выявлять автомашины должников в потоке городского движения. В период проведения акций автоураганами были проверены 249 транспортных средств должников, которые внесены в базу данных из-за имеющихся административных штрафов. - 4 транспортных средства водворены на штрафстоянку из-за имеющегося неоплаченного штрафа. Кроме того полицейскими взысканы штрафы на 109 тысяч 900 тенге. Двое должников, у которых имелись неоплаченные долги на сумму 179 тысяч 850 тенге переданы судебным исполнителям, - рассказали в пресс-службе ДВД АКтюбинской области.