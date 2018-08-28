Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик МАЖЕНОВ, охота разрешена только на закрепленных охотничьих угодьях, тогда как охота на территории резервного фонда охотничьих угодий строго запрещена. - В соответствии с утвержденными правилами охоты при производстве любительской охоты каждый охотник должен иметь при себе удостоверение охотника, разрешение на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, путевку субъекта охотничьего хозяйства и разрешение на пользование животном миром при производстве охоты на копытных животных, - заявил Серик МАЖЕНОВ. Стоит отметить, что охота на копытных животных производится в присутствии егеря соответствующего охотничьего хозяйства. Выяснилось, что любительская, то есть спортивная охота разрешена в закрепленных охотничьих угодьях на гусей и уток с 1 сентября по 30 ноября, тогда как на куропаток разрешено охотиться с 1 сентября по 15 ноября. На кабана и барсука охотиться можно с 1 сентября по 31 декабря. На косулю охота разрешается с 20 сентября по 31 декабря и на пушных животных корсака, лисицу, зайца с 1 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года. - Путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий можно приобрести в магазинах "Турист", "Оружейный двор", в сети магазинов "Рыболов", в офисах охотопользователей и у егерей по месту расположения охотничьих хозяйств, - рассказал Серик МАЖЕНОВ. Также в отделе инспекции лесного хозяйства и животного мира напомнили охотникам о том, что залогом сбережения охотничьих богатств является соблюдение каждым охотником этики и культуры охоты.