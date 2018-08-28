Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в Уральске сдается порядка 600 объектов недвижимости: квартиры, частные дома и коттеджи. Kьвиная доля такого арендного жилья официально не зарегистрирована, и владельцы стараются всячески не платить налог, соответственно, бюджет недополучает достаточно большую сумму. Предпринимательский кодекс позволяет не регистрироваться как индивидуальный предприниматель, однако от уплаты подоходного налога в размере 10% никто не освобождается. - Физические лица, которые не используют труд наемных работников, согласно предпринимательскому кодексу имеют право не регистрироваться как индивидуальный предприниматель, при получении дохода от сдачи в наем собственного имущества, - рассказал руководитель отдела незарегистрированных налогоплательщиков и мобильных групп управления государственных доходов по г. Уральск Владимир СВЕЧНИКОВ. Тех, кто уклоняется от уплаты налогов, выявляют сотрудники местной полицейской службы. За прошедший период этого года к ответственности было привлечено 580 человек, за аналогичный период прошлого года на 10 человек больше. - Хотелось бы напомнить людям о том, что согласно кодексу об административных нарушениях, лица занимающиеся сдачей недвижимости на незаконном основании, незарегистрированные соответствующим образом, наказываются в соответствии со статьей 437 КоАП РК. Надеюсь, что в дальнейшем прекратится подобная практика сдачи незарегистрированной недвижимости, - говорит старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. При всем этом необходимо отметить, что на квартиры, которые сдаются посуточно, часто поступают жалобы от соседей. В них, как правило, собираются шумные компании, распивающие спиртные напитки. Порой приходится вызывать сотрудников полиции. - Население часто жалуются. Просто когда люди проживают на незаконных основаниях, они ведут себя более развязно, не боятся, что на них пожалуются, - добавила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют официально зарегистрировать сдачу недвижимости, ведь это тоже бизнес. Человек получает доход, соответственно, обязан платить налоги.