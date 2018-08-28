Иллюстративное фото из архива "МГ" "По этим справкам (адресным. – Авт). Зачем директора требуют эти справки? Это ведь наши близкие, знакомые. Кому это нужно? Давно запретили. Надо задуматься. Эти вопросы сейчас будут отслеживаться через центры обслуживания населения. Считаю, с этими директорами надо будет разбираться. Кому нужно, чтобы люди стояли в очередях?" – возмутился он. Алик Шпекбаев отметил, что поборы в школах также надо забыть и отправить в прошлое. "В Астане этого быть не должно. Сегодня государство, акимат обеспечили обучающихся всем необходимым. Если это делается за счёт бюджета, зачем нести расходы родителям? Вы бы лучше посмотрели, как расходуются средства. Вот где должно быть ваше участие. Есть ведь семьи, которые не могут поднять такие суммы", – считает он. "Недавно в Кызылординской области задержали заведующего детского сада при получении 10 тысяч тенге при выходе в отпуск. Даже до такого доходит. Поэтому всем надо задуматься. Перед законом все равны. Мы говорим о персональной ответственности. Общество открыто, обо всём пишут. Мы каждый день получаем жалобы, и все эти факты проверяются. Вопросы астанчан через "айкомек" быстро решаются. Ещё раз прошу – нам всем надо от этого отходить", – добавил глава АДГСПК. По словам Алика Шпекбаева, сегодня в Астане 70-80% услуг оказывается в электронном форме, что помогает искоренить бытовую коррупцию. "Это говорит о том, что мы значительно сократили бытовую коррупцию в сфере услуг. Я недавно был в Армении, там вообще представления не имеют о ЦОНах. Сейчас наши узбекские коллеги хотят перенять наш опыт. В Грузии в Тбилиси только есть. В Казахстане в каждом областном центре больше 10 ЦОНов, есть всё. Остаётся только повышать навыки нашего населения. Сделано очень многое. Хотелось бы, чтобы общество работало вместе с нами. Критиковать все горазды, но когда идёт настоящая работа – это совсем другое", – заключил он.