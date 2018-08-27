На Западе Казахстана ожидается погода без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается теплая погода без осадков. Днем температура воздуха составит +28 градусов, ночью +13. +31 градус ожидается днем 28 августа в Атырау, ночью здесь будет +18. По данным синоптиков, в Актау ожидается погода без осадков, днем +32 градуса, а ночью +20. + 23 тепла и погода без осадков ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +14.