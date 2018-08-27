В турнире приняли участие 24 спортсмена из Дагестана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Каракалпакстана и Казахстана. По словам организаторов, спортивное мероприятие такого масштаба проводится впервые. - В прошлом году Жылыойскому району был присвоен титул «Лучший спортивный район». В его сельских округах активно строились и открывались спорткомплексы, и сегодня благодаря этому, большое количество молодых людей придерживаются здорового образа жизни и занимаются спортом. Сегодня в честь 90-летия Жылыойского района проходит международный турнир по жекпе-жек. В будущем планируется проведение еще более грандиозных спортивных мероприятий. А именно в областном центре состоится Чемпионат Азии по таэквондо, а также будет разыгрываться Кубок мира по парадзюдо среди людей с ограниченными возможностями, - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области Нуржауган Тилеуова. По итогам турнира, в весовой категории до 52 кг одержал победу спортсмен из Мангистауской области Абуталип Курманбаев, в весе до 57 кг стал победителем Заиржан уулу Закиржан из Кыргызстана. Казахстанский боксер Есен Куракбаев в весовой категории до 62 кг выиграл у своего оппонента, одолел своего соперника и Нурболат Байжанов из Жылыойского района в весовой категории до 57. В весе до 66 кг наш земляк Джахар Шапхатов сломил своего соперника из России. Также в весовой категории до 66 кг одержал победу атырауский спортсмен Самат Жагпаров, а в весе до 70 кг нанес поражение своему противнику Адильбек Кайыргали. В весовой категории до 73 кг спортсмен прибывший из Узбекистана Равшанбек Рахметов поборол казахстанца Нуршата Ауельбаева, а в весе до 57 кг победил казахстанский спортсмен Фархат Кожантаев. В весе до 90 кг казахстанец Жасулан Касимов осилил в поединке спортсмена из Каракалпакистана. На первой встрече спортсменов в начале турнира, в весовой категории до 60 кг спортсмен из Жылыойского района Талгат Жумагалиев поборол своего соперника из Дагестана Тимура Алиева. - На сегодня в стране отмечается повышенный интерес молодежи к ММА. Многие молодые люди занимаются смешанными боевыми единоборствами. Я считаю, сегодняшнее мероприятие будет не единственным, подобные соревнования будут организованы и в будущем, - рассказал президент федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга Сагындык Мекеев.