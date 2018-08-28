Об этом на брифинге в РСК сообщили представители Свято-Успенского собора. Разделить радость празднования 130-летия Свято-Успенского собора с жителями и гостями города Атырау, а также отслужить вечернее богослужение, прибыли архиепископ Уральский и Актюбинский Владыка Антоний и благочинный Уральского округа архимандрит Дионисий. - В преддверии юбилейной даты наш Свято-Успенский собор – прошел капитальную реставрацию. Были полностью восстановлены фундамент и кровля храма, теперь она покрашена в сине-голубой цвет, из кладки были высечены старые и развалившиеся кирпичи, их заменили на новые. Внутри собора также был проведен ремонт, заново восстановлена фреска. В общем, была проделана большая работа. Нам помогают благодетели, и мы стараемся поддерживать ремонт, - рассказал настоятель Успенского собора протоиерей Александр. Отметим, Свято-Успенский собор одновременно может принять до 800- 900 прихожан. На данный момент в храме обеспечивают чистоту и порядок 15 работников.