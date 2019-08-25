23 августа в ходе августовской конференции педагогических работников аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев наградил ряд учебных организаций и педагогов ЗКО. Номинацию "Лучшая организация в области среднего образования" получила школа-интернат комплекс для одаренных детей имени С.Сейфуллина. – Мы очень рады, что получили эту награду. Коллектив нашей школы долго шел к этой победе, мы упорно работали и это наша общая победа. Подаренные средства потратим на улучение материально-технической базы нашей школы, - рассказал и.о директора школы Мереке Божкенов. Кроме этого, были награждены победители областного этапа республиканского конкурса "Лучший педагог". Звание "Лучший педагог" среди дошкольных организаций получила методист детского сада "Байтерек" Теректинского района Ризвангуль Куспанова. Лучшим учителем среди общеобразовательных школ стала учитель казахского языка и литературы областной казахской школы-интернат-комплекса для одарённых детей №11 имени Сакена Сейфуллина Акерке Байжиенова. Лучшим учителем среди технических и профессиональных образовательных учреждений стала преподаватель высшего педагогического колледжа имени Ж.Досмухамедова Айгуль Искалиева. Победители были награждены дипломами и планшетами. По словам главы региона, теперь в Казахстане статус педагога будет закреплен специальным законом. При этом Гали Искалиев отметил, что заработная плата учителей будет повышена в два раза. Кроме этого, будет снижена нагрузка на преподавателей, а за счет того, что школы страны перешли на пятидневную форму обучения, у учителей появится больше свободного времени.