По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, из-за режима ЧС строительство некоторых объектов в этом году приостановили, в том числе несколько проектов по строительству дорог и благоустройству города. Они теперь перейдут на следующий год.

— Несмотря на это, мы отобрали самые важные объекты по благоустройству. Также завершим благоустройство начатое в прошлом году. В этих дворах 30-50 лет его не было. Активные жители этих дворов подали заявку на сайт uralsk.smartmap. Их рассмотрела комиссия. В этом году мы сделаем 24 двора многоэтажных домов: заасфальтируем, установим детские спортивные площадки, в больших дворах установим футбольные площадки и полное освещение, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

По словам заместителя градоначальника, в Уральске насчитывается более полусотни скверов и парков. Большинство из них очень старые. Некоторые требуют ремонта.

— С помощью подрядных компаний по ремонтно-восстановительным работам мы в скверах и парках меняем устаревшую брусчатку и устанавливаем малые архитектурные формы. На памятниках меняем гранит и красим их, — дополнил заместитель акима города.

К слову, в этом году обещают завершить строительства пешеходного бульвара, расположенного в Зачагаске вдоль Саратовской трассы. Его строительство начали ещё в прошлом году.

— Мы планируем завершить до сентября. Его обложат брусчаткой, сделают площадки для детей, появятся зоны малых архитектурных форм. В девяти местах установим мостики из кованного металла для комфорта людей, — рассказал Дуйсенгалиев.

Также в этом году планируют завершить проект по благоустройству в посёлке Ветёлки.

Фото Медета Медресова

