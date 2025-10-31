В прошлом году реализовали 26 проектов капитального ремонта МЖД (многоквартирные жилые дома) на общую сумму 879 миллионов тенге.

На встрече с населением глава города Мурат Байменов рассказал, что в прошлом году реализовали 26 проектов капитального ремонта МЖД (многоквартирные жилые дома) на общую сумму 879 миллионов тенге.

— В 2025 году проводится 11 проектов капитального ремонта на сумму 245 миллионов тенге, включая замену 11 лифтов. На 2026 год запланирован капитальный ремонт 24 многоквартирных домов на сумму 811 млн тенге, — отметил Мурат Байменов.

В рамках этих работ предусмотрены:

ремонт кровли;

ремонт конструктивных элементов;

замена лифтов.

Мурат Байменов призвал горожан активно участвовать в программе капитального ремонта.

Что необходимо сделать для включения дома в программу капитального ремонта: