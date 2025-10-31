На встрече с населением глава города Мурат Байменов рассказал, что в прошлом году реализовали 26 проектов капитального ремонта МЖД (многоквартирные жилые дома) на общую сумму 879 миллионов тенге.

— В 2025 году проводится 11 проектов капитального ремонта на сумму 245 миллионов тенге, включая замену 11 лифтов. На 2026 год запланирован капитальный ремонт 24 многоквартирных домов на сумму 811 млн тенге, — отметил Мурат Байменов. 

 В рамках этих работ предусмотрены:

  • ремонт кровли;
  • ремонт конструктивных элементов;
  • замена лифтов.

Мурат Байменов призвал горожан активно участвовать в программе капитального ремонта.

Что необходимо сделать для включения дома в программу капитального ремонта:

  • Жители должны провести собрание собственников жилья;
  • При согласии большинства, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства организует техническое обследование дома и разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.