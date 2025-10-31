На встрече с населением глава города Мурат Байменов рассказал, что в прошлом году реализовали 26 проектов капитального ремонта МЖД (многоквартирные жилые дома) на общую сумму 879 миллионов тенге.
— В 2025 году проводится 11 проектов капитального ремонта на сумму 245 миллионов тенге, включая замену 11 лифтов. На 2026 год запланирован капитальный ремонт 24 многоквартирных домов на сумму 811 млн тенге, — отметил Мурат Байменов.
В рамках этих работ предусмотрены:
- ремонт кровли;
- ремонт конструктивных элементов;
- замена лифтов.
Мурат Байменов призвал горожан активно участвовать в программе капитального ремонта.
Что необходимо сделать для включения дома в программу капитального ремонта:
- Жители должны провести собрание собственников жилья;
- При согласии большинства, областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства организует техническое обследование дома и разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.