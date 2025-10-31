В ДГД по ЗКО рассказали, кого затронет новый налог на роскошь

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, предусматривающий изменения в налогообложении недвижимости и дорогостоящего имущества. Формально понятие «налoг на роскошь» в документе не упоминается, однако дополнительные платежи будут введены для владельцев объектов высокой стоимости. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по ЗКО.

Налоговая нагрузка теперь будет зависеть от совокупной стоимости недвижимости гражданина. При общей стоимости имущества свыше 450 млн тенге ставка составит 2 %. Для остальных владельцев сохраняются действующие нормы — от 0,05 % до 0,5 %.

С 2026 года вводятся акцизы на дорогие транспортные средства и технику. Автомобили с таможенной стоимостью выше 18 000 МРП (примерно 69 млн тенге) будут облагаться акцизом в 10 %. Аналогичный процент предусмотрен для яхт, частных самолётов, катеров и вертолётов стоимостью выше 24 000 МРП (около 100 млн тенге). Так, при покупке автомобиля за 80 млн тенге владельцу придётся дополнительно уплатить 8 млн тенге акциза.

– Введение новых ставок направлено на обеспечение налоговой справедливости — владельцы значительных активов должны вносить более ощутимый вклад в бюджет. При этом для большинства граждан действующие ставки останутся без изменений, - сообщили в ДГД по ЗКО.

Новые нормы вступят в силу в начале 2026 года.