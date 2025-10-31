Его машину остановили для проверки во время ОПМ.

Во время ОПМ «Браконьер» полицейские остановили иномарку Toyota Camry на трассе Уральск-Атырау, за рулем был житель Казталовского района. Во время проверки в багажнике обнаружили 10 мешков речных раков, перевозимых без соответствующих разрешительных документов, сообщает Polisia.kz.

Также в Уральске остановили автомобиль Lada Granta. В салоне полицейские обнаружили 3 мешка рыбы — щуку, леща и карася. Документов, подтверждающих законный улов, у водителя тоже не было.

По этим фактам проводится расследование. Полиция напоминает: за незаконный вылов и перевозку водных ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.