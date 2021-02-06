Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, с начала пандемии в области было зарегистрировано 11 395 случаев COVID-19, выздоровели 9267 человек, погибли 199. С начала года лабораторно подтверждены 2174 случаев заболевания. - За последнюю неделю, с 29 января по 4 февраля, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 3,7%, - рассказал Арман Калибеков. По его словам, с начала учебного года зарегистрировано 341 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, из них 164 обучались в штатном режиме, 177 были на дистанционном обучении. За третью четверть зарегистрировано 127 случаев COVID-19 среди учеников, 49 из которых обучаются в школах, а 78 дома. Постановлением главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 42 класса в 31 школах. Между тем по словам и.о. руководителя облздрава, на пятый день вакцинации от коронавирусной инфекции прививку получили 240 медработников. Вакцинация ведется в городских и районных поликлиниках. - Врачи понимают всю важность и обязательность получения вакцинации, которая позволит предотвратить риск заражения коронавирусной инфекцией себя и окружающих. Поэтому врачи считают своим долгом получить вакцинацию, и этим они дают хороший пример для других, - ответил на вопрос журналистов Арман Калибеков.