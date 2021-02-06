ДТП произошло сегодня, 6 февраля, в 8.25 по Саратовской трассе, напротив АЗС "Конденсат". По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкнулись Daewoo Matiz и Volkswagen Passat. – Причиной аварии могло послужить ухудшение погодных условий. На трассе образовался гололед, была плохая видимость. Выяснением иных обстоятельств ДТП занимаются сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали четыре человека, двое из которых дети. – 11-летний мальчик с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в областную детскую многопрофильную больницу. 16-летняя девочка получила ушиб лобной области. Она также доставлена в медучреждение. 60-летняя женщина госпитализирована в отделение хирургии с переломом ребер, 30-летняя женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу с подозрением на сотрясение мозга, - сообщили в облздраве. Еще двое мужчин отказались от госпитализации.