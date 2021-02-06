Трагедия произошла 6 февраля в 00.15 по улице Х.Доспановой, 58 А. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в подъезде многоэтажного дома произошла драка. – По приезду на место происшествия установлено, что на бытовой почве после распития алкогольных напитков неизвестный человек нанес множественные ножевые ранения 23-летнему жителю Теректинского района, от которых последний скончался на месте. По «горячим следам» сотрудниками БПП УП г. Уральска за совершение особо тяжкого преступления был установлен и незамедлительно задержан 27-летний житель города Уральск. Он ранее неоднократно привлекался за совершение хулиганских действий. В поле зрения полиции он попадал с 2015 года, в том числе и за совершение административных правонарушений, а именно за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Кроме того, еще двое молодых мужчин пострадали и госпитализированы в областную клиническую больницу, - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Белгибеков. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 00.17 на пульт станции скорой медицинской помощи поступила информация о массовой драке. На месте работали четыре бригады врачей. – С места инцидента госпитализированы трое мужчин. 30-летний мужчина получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева, 23-летний мужчина госпитализирован с колото-резанной раной предплечья и бедра. 20-летний молодой человек получил химический ожог обеих глаз. 25-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе облздрава. Полицейские начали досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Иные подробности инцидента выясняются.