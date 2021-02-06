Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Атырауской области Зулкашев превысил служебные полномочия и незаконно изымал паспорта граждан Республики Узбекистан. Возвращал он документы за определенную плату. 22 января этого года суд признал Зулкашева виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Кроме этого, экс-полицейский был лишен звания капитана полиции.