Пожар произошёл 6 февраля в 3.27 в девятиэтажном доме №82/1 по улице Исатая-Махамбета. По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, на первом этаже в подсобном помещении произошел пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров. – В помещении горели домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу эвакуировали 73 человека, 17 из которых дети. Ликвидировать пожар удалось в 4.09, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщил Мереке Жумагалиев. На месте происшествия работали 17 пожарных и шесть единиц техники. К слову, для эвакуированных жителей дома был организован пункт обогрева. – Уважаемые жители и гости области, помните: только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить беды, - заключил Мереке Жумагалиев.