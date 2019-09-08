Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, "по многочисленным заявлениям граждан города управлением полиции расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «EcoClinic» по факту неисполнения договоров об оказании косметологических услуг". - Ход расследования за объективным исследованием обстоятельств уголовного дела - на особом контроле, - сообщили в облпрокуратуре. Добавим, что установлено 242 потерпевших от услуг упомянутой клиники. Подозреваемая – 26-летняя руководитель клиники - в изоляторе временного содержания. Лина ОЙЛОВА