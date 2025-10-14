В Уральске полицейские задержали 21-летнего водителя, который долгое время нарушал правила дорожного движения и пытался избежать наказания, передает Polisia.kz.

На одной из улиц города сотрудники ДП ЗКО остановили Toyota Camry с иностранными номерами. Проверка показала, что за машиной числится 25 нарушений ПДД, зафиксированных камерами. Кроме того, на автомобиле были установлены поддельные госномера.

В отношении водителя составлен протокол за использование поддельных номерных знаков. По закону за это грозит арест до 5 суток и лишение прав на один год. Также ему выписаны штрафы за все 25 нарушений. Машину отправили на штрафстоянку, а материалы дела передали в суд.

Полиция напоминает: уклониться от ответственности не получится — все нарушения, зафиксированные камерами, подлежат обязательному взысканию. Использование поддельных номеров — серьезное правонарушение, за которое предусмотрено строгое наказание.