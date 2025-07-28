За 6 месяцев 2025 года в департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО поступило 452 письменных обращений. Об этом сообщила руководитель ведомства Эльмира Киматова. Заявителям вернули более 27 миллионов тенге.

Возбуждено 11 административных производств по следующим фактам:

непредоставления ответов на претензии потребителей,

обмана потребителей индивидуальными предпринимателями,

необеспечения субъектами предпринимательства обмена или возврата товара надлежащего качества в течение 14 календарных дней со дня передачи товара потребителю.

Субъекты предпринимательства оштрафованы.

Кроме этого, по сфере регулирования торговой деятельности зарегистрировано 144 случая привлечения к административной ответственности:

по статье 204-4 КоАП РК возбуждено 132 административных производства за превышение продавцами 15% торговой надбавки при реализации социально значимых продовольственных товаров;

по статье 193 КоАП РК возбуждено 10 административных производств за реализацию товара без указания цены в тенге, по фактам реализации товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних или внешних витринах торгового объекта:

за реализацию товара без указания цены в тенге, по фактам реализации товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, выставленного во внутренних или внешних витринах торгового объекта: по статье 204-3 КоАП РК возбуждено 2 административных производства за незаконное требование вознаграждения от отечественного производителя в связи с приобретением для реализации социально значимого продовольственного товара.

Вместе с тем в департамент поступили обращения от 18 жителей ЗКО в отношении ИП, занимающегося изготовлением и установкой мебели. Потребители перевели предпринимателю деньги, однако изготовитель не поставил мебель в установленные сроки и не вернул деньги.

В этой связи департамент в защиту интересов заявителей направил исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО. Государственный орган попросил суд обязать ИП расторгнуть договоры, заключённые с потребителями и вернуть им потраченные деньги за не оказанную услугу по изготовлению и установке мебели. Сейчас иск находится в производстве суда.

Фото: pexels.com