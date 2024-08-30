Как сообщила заместитель руководителя областного управления образования Орынтай Биманова, в прошлом учебном году в регионе обновили 23 школьных автобуса, то в этом году планируют приобрести еще 30 единиц автотранспорта.

По словам Бимановой, в области насчитывается 209 школ. Однако, транспортировка учащихся до учебного заведения осуществляется в 80 школах. Из них бесплатными перевозками охвачены 5 184 учащихся, проживающих в 63 отдаленных населенных пунктах.

— К учебному году создали все условия для безопасности детей. Предусмотрели перевозку учащихся с ограниченными возможностями. Тем не менее, родители, которые возят своих детей в город из-за отсутствия русских классов в школе по месту жительства, просят выделить им автотранспорт. В соответствии с правилами перевозок учащихся, дети проживающие на расстоянии трёх километров от школы будут охвачены автобусами, — рассказала Орынтай Биманова.

К слову. транспортировка учащихся в школу на автобусе включает в себя: доставку учащихся в учебные заведения, транспортировку учащихся после окончания занятий, специальную перевозку групп учащихся при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и других культурно-массовых мероприятий.